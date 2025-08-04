Младший брат Мухаммеда Али умер в 82 года после тяжелой болезни

В июле 1972 года Мухаммед и Рахаман Али провели выставочный бой в Лос-Анджелесе. Поединок завершился после второго раунда, победитель объявлен не был. Профессиональная арьера Рахамана завершилась спустя два месяца в возрасте 29 лет после того, как его нокаутировал Джек О'Хэллоран, впоследствии прославившийся в кино в роли одного из злодеев в фильмах о «Супермене».