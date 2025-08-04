Младший брат Мухаммеда Али умер в 82 года после тяжелой болезни

Али-младший скончался в пятницу, 1 августа, в родном городе Луисвилл (штат Кентукки). Причина его смерти не сообщается, однако известно, что он на протяжении последних лет страдал болезнью Паркинсона. 18 июля Рахаман Али отметил свой 82-й день рождения, после чего его состояние резко ухудшилось.
«Невозможно рассказать историю Мухаммеда, не упомянув Рахамана. Он был одним из самых постоянных источников поддержки Мухаммеда на протяжении всей его карьеры, и их отношения были настоящим примером того, что значит быть “опекуном брата моего”, — сказал президент центра Мухаммеда Али Девон Холт.
Рахаман Али (урожденный Рудольф Арнетт Клей) также был профессиональным боксером-тяжеловесом. Он провел 18 поединков, в которых одержал 14 побед (7 — нокаутом) при трех поражениях и одном ничейном результате. Рахаман всегда присутствовал в тренировочных лагерях Мухаммеда Али и нередко бился в андеркардах его крупнейших боев.
В июле 1972 года Мухаммед и Рахаман Али провели выставочный бой в Лос-Анджелесе. Поединок завершился после второго раунда, победитель объявлен не был. Профессиональная арьера Рахамана завершилась спустя два месяца в возрасте 29 лет после того, как его нокаутировал Джек О'Хэллоран, впоследствии прославившийся в кино в роли одного из злодеев в фильмах о «Супермене».
Мухаммед Али скончался 3 июня 2016 года в возрасте 74 лет из-за осложнений, вызванных септическим шоком на фоне длительной болезни Паркинсона, которая была диагностирована у него еще в 1980-х годах. После смерти брата Рахаман выпустил книгу «Мой брат, Мухаммед Али — окончательная биография» (2019).