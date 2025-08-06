Стал известен следующий соперник Артура Бетербиева

По информации источника, Бетербиев проведет бой против американца Деона Николсона. Боксеры сойдутся в поединке на турнире The Ring IV Night of Champions в Эр-Рияде, который состоится 22 ноября.
Напомним, всего на счету Бетербиева 21 победа (20 — нокаутом) и одно поражение. В своем последнем бою, состоявшемся в феврале в Саудовской Аравии, Бетербиев уступил большинством судейских голосов соотечественнику Дмитрию Биволу.
В первом бою с Биволом, состоявшемся 12 октября 2024 года, Бетербиев одержал победу раздельным решением судей.
Ранее ESPN представил обновленный рейтинг лучших боксеров в мире. Лидерство сохранилось за 38-летним непобежденным украинцем Александром Усиком, который 20 июля нокаутировал британца Даниэля Дюбуа, став во второй раз абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Дмитрий Бивол занимает в этом рейтинге 4-е место. Артур Бетербиев располагается на 6-й позиции.
Рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии ESPN:
- Александр Усик;
- Наоя Иноуэ;
- Теренс Кроуфорд;
- Дмитрий Бивол;
- Джесси Родригес;
- Артур Бетербиев;
- Шакур Стивенсон;
- Сауль Альварес;
- Дэвид Бенавидес;
- Дзюнто Накатани.