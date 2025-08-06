Стал известен следующий соперник Артура Бетербиева

Ранее ESPN представил обновленный рейтинг лучших боксеров в мире. Лидерство сохранилось за 38-летним непобежденным украинцем Александром Усиком, который 20 июля нокаутировал британца Даниэля Дюбуа, став во второй раз абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.