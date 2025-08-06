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Стал известен следующий соперник Артура Бетербиева

The Ring назвал имя следующего соперника бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу россиянина Артура Бетербиева.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Mark Robinson/Getty Images

По информации источника, Бетербиев проведет бой против американца Деона Николсона. Боксеры сойдутся в поединке на турнире The Ring IV Night of Champions в Эр-Рияде, который состоится 22 ноября.

Напомним, всего на счету Бетербиева 21 победа (20 — нокаутом) и одно поражение. В своем последнем бою, состоявшемся в феврале в Саудовской Аравии, Бетербиев уступил большинством судейских голосов соотечественнику Дмитрию Биволу.

В первом бою с Биволом, состоявшемся 12 октября 2024 года, Бетербиев одержал победу раздельным решением судей.

Ранее ESPN представил обновленный рейтинг лучших боксеров в мире. Лидерство сохранилось за 38-летним непобежденным украинцем Александром Усиком, который 20 июля нокаутировал британца Даниэля Дюбуа, став во второй раз абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Дмитрий Бивол занимает в этом рейтинге 4-е место. Артур Бетербиев располагается на 6-й позиции.

Рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии ESPN:

  1. Александр Усик;
  2. Наоя Иноуэ;
  3. Теренс Кроуфорд;
  4. Дмитрий Бивол;
  5. Джесси Родригес;
  6. Артур Бетербиев;
  7. Шакур Стивенсон;
  8. Сауль Альварес;
  9. Дэвид Бенавидес;
  10. Дзюнто Накатани.