Жизнь после спорта: 5 чемпионов, которые боялись уйти с пьедестала

Поветкин отмечал, что чувствует себя уверенно вне ринга: как и обещал, он занялся пропагандой спорта. А в мае 2024 года стал заместителем губернатора Вологодской области, но уже в декабре покинул свой пост. Спортсмен отметил, что хочет сосредоточиться на своей семье и доме — сейчас ему удается совмещать личную жизнь с участием в спортивных мероприятиях и открытых тренировках. В своих интервью боксер говорит, что с удовольствием вновь вышел бы на ринг — но пока ему не разрешают этого врачи.