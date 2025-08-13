Жизнь после спорта: 5 чемпионов, которые боялись уйти с пьедестала

Уход из профессионального спорта — не просто новая глава, но и настоящий вызов. Многие чемпионы буквально начинают жизнь сначала: ведь в борьбе за медали они порой не видят ничего, кроме тренировок и соревнований. Свобода для кого-то становится долгожданным призом, а для кого-то — настоящим испытанием. Рассказываем, почему спортсмены боятся завершить карьеру и как живут после этого.
Александр Поветкин: работа с молодежью и семья
«Русский Витязь» Александр Поветкин завершил свою карьеру в 41 год. Главной причиной стало состояние здоровья боксера, в том числе последствия ковида и проблемы с сосудами. Боксер сообщил, что планирует заняться воспитанием молодежи и хочет остаться в России — хотя его приглашали жить и работать в Америку, Германию и Австралию.
Поветкин отмечал, что чувствует себя уверенно вне ринга: как и обещал, он занялся пропагандой спорта. А в мае 2024 года стал заместителем губернатора Вологодской области, но уже в декабре покинул свой пост. Спортсмен отметил, что хочет сосредоточиться на своей семье и доме — сейчас ему удается совмещать личную жизнь с участием в спортивных мероприятиях и открытых тренировках. В своих интервью боксер говорит, что с удовольствием вновь вышел бы на ринг — но пока ему не разрешают этого врачи.
Евгений Малкин: планы на жизнь после хоккея
А вот хоккеист Евгений Малкин уверяет — в политику после завершения карьеры он идти не собирается. Сейчас легендарному спортсмену 38 лет и до выхода на «пенсию» он планирует играть в США. В интервью Евгений говорит, что нужно уходить вовремя и ему совсем не хотелось бы «доигрывать». В жизни после хоккея нападающий планирует залечить болячки и травмы, а после какое-то время попутешествовать вместе с семьей.
«Но не хочу долго сидеть без работы. Разговаривал со многими ребятами, которые завершили карьеру. Они рассказывали, что год-полтора ты еще можешь повалять дурака, полетать по свету. Но потом — что делать? Не знаю, может, поступят какие-то предложения из России, из сборной. Или останусь в структуре “Питтсбурга” на какой-то должности», — говорил Малкин в интервью.
Алина Кабаева: политика, медиа и тайная личная жизнь
А вот «небесная грация» Алина Кабаева после гимнастики ушла в Госдуму, где проработала семь лет. Спортсменка занималась вопросами молодежи, но в 2014 году неожиданно ушла в медиасферу. Алина стала председателем совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», к которой относятся Первый канал и «СТС Медиа». Но и на этом Кабаева не остановилась: олимпийская чемпионка создала свой благотворительный фонд и академию художественной гимнастики.
Куда больше чем общественная работа, поклонников Алины волнует ее личная жизнь. Женщина нечасто выходит в свет и дает интервью: зато много времени посвящает тренерской работе и наставничеству. На безымянном пальце Кабаевой красуется кольцо, но сама она по-прежнему сохраняет молчание о своем избраннике.
Майкл Фелпс: пережил депрессию и теперь помогает другим
В 2016 году легендарный пловец завоевал свою 23-ю золотую медаль на Олимпиаде в Рио и заявил, что завершает карьеру.
Майкл сообщил, что этим решением открывает новую главу в своей жизни: в которой будет проводить время с семьей и путешествовать: «Всю жизнь я провел в бассейне. Теперь я учусь жить в реальном мире. Иногда это тяжело, но и полезно тоже. Все-таки жизнь важнее, чем золотая медаль», — рассказывал он в интервью.
Еще во время спортивной карьеры Фелпс открыто поделился тем, что страдает клинической депрессией. В это было сложно поверить, но успешный пловец, семьянин и отец в какой-то момент понял, что не знает, как ему жить дальше. Все цели, которые он ставил, были достигнуты. Майкла спасла терапия и поддержка близких, а сейчас он сам помогает людям, создав фонд помощи людям с депрессией.
Светлана Ромашина: жизнь без олимпийских циклов
Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию шутит, что после завершения карьеры ей буквально пришлось учиться ходить по земле. В 2023 году Светлана объяснила свое решение тем, что обещала семье «вернуться», ведь ей приходилось подстраивать всю свою жизнь под олимпийские циклы. Даже рождение детей спортсмены планируют с учетом Игр…
Самая титулованная синхронистка мира обещала, что не уйдет далеко от спорта и сдержала слово. Сейчас Светлана участвует в шоу, пробует свои силы в ТВ-проектах и новых активностях: например, в боксе и катании на лыжах.
Спортивные психологи уверяют: завершение карьеры — серьезное испытание для чемпионов. Кто-то использует свои заслуги как трамплин, другие уходят в тень, но, так или иначе, у каждого начинается новая жизнь.