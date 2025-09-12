3 спортсмена, которые оскорбляли и провоцировали своих соперников

Хотя за Роналду закрепилась репутация эмоционального игрока, подобные скандалы случаются не так часто. Обычно его вспышки — скорее исключение, чем правило, но именно поэтому они так ярко остаются в памяти. Один жест или фраза могут стать отдельным событием матча, превращаясь в мемы и заголовки, даже если на поле все решила его игра.