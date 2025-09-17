Бывшая жена Бивола потребовала увеличить алименты в четыре раза

«Есть закон в нашей стране, что уровень жизни детей при разводе падать не должен. Мой старший сын с трех лет играет в хоккей — его коньки стоят около 72 тыс. Я ему их купила, но почему не Бивол? Почему мой сын, который играл в хоккей при отце, должен без отца теперь не играть? Сейчас он платит 128 тысяч рублей в месяц, а нужно 516 тысяч рублей на обоих детей», — сказала Екатерина в эфире передачи «Пусть говорят».