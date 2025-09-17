Бывшая жена Бивола потребовала увеличить алименты в четыре раза

Екатерина Бивол выступила с заявлением о необходимости пересмотра размера алиментов на содержание их общих детей.
«Есть закон в нашей стране, что уровень жизни детей при разводе падать не должен. Мой старший сын с трех лет играет в хоккей — его коньки стоят около 72 тыс. Я ему их купила, но почему не Бивол? Почему мой сын, который играл в хоккей при отце, должен без отца теперь не играть? Сейчас он платит 128 тысяч рублей в месяц, а нужно 516 тысяч рублей на обоих детей», — сказала Екатерина в эфире передачи «Пусть говорят».
Екатерина и Дмитрий развелись со скандалом в 2023 году после 16 лет совместной жизни. В браке у них родились сыновья Мирон и Никон.
На профессиональном ринге у Дмитрия Бивола 24 победы, из них 12 — нокаутом, и 1 поражение. В последнем на данный момент бою, который состоялся 23 февраля 2025 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, Бивол разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола решением большинства судей (114−114, 116−112, 115−113).