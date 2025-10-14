Сын Кости Цзю попал в ДТП на автомобиле

Никита Цзю является младшим сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, который владел поясами WBC, WBA, IBF и WBO в период с 2001 по 2005 год. На счету Цзю-старшего 34 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 31 победу (25 — нокаутом) при двух поражениях и одном несостоявшемся бое.