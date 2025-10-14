Ричмонд
Сын Кости Цзю попал в ДТП на автомобиле

Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, попал в дорожно-транспортное происшествие в минувшие выходные, сообщает представитель No Limit Boxing Тим Эшворт.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

27-летний непобежденный боксер получил незначительные повреждения.

«Автомобиль, в котором он ехал, на перекрестке столкнулся с другой машиной. Никита получил незначительные травмы и сейчас восстанавливается дома со своей семьей», — приводит слова Эшворта BoxingScene.

В августе Никита Цзю провел свой 11-й поединок в профессиональной карьере. Он одержал победу во втором раунде над американцем Лулзимом Исмаили.

Никита Цзю является обладателем чемпионских поясов по версии WBO Inter-Сontinental и IBF Australasian.

Цзю-младший начал профессиональную карьеру в 2022 году. В ноябре 2023 года он техническим нокаутом победил соотечественника Дилана Биггса и стал чемпионом Австралии. Ранее Никита Цзю также становился чемпионом страны среди юниоров.

Никита Цзю является младшим сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, который владел поясами WBC, WBA, IBF и WBO в период с 2001 по 2005 год. На счету Цзю-старшего 34 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 31 победу (25 — нокаутом) при двух поражениях и одном несостоявшемся бое.

Его старший брат Тим Цзю также является профессиональным боксером. В марте 2023 года он завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Спустя год Тим Цзю в титульном поединке раздельным решением проиграл американцу Себастьяну Фундоре и потерпел первое поражение на профессиональном ринге. В июле 2025 года Цзю вновь уступил Фундоре. На счету Тима Цзю 25 побед (18 — нокаутом) в 28 поединках.