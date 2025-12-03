Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боксер Алимханулы провалил допинг-тест перед боем за три титула

Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы снялся с боя против кубинца Эрисланди Лары из-за проваленного допинг-теста, сообщает Premier Boxing Champions.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

Как сообщает журналист Дэн Рафаэль, в допинг-пробе Алимханулы, владеющего чемпионскими поясами WBO и IBF в среднем весе, был обнаружен мельдоний.

«Я всегда поддерживал чистый спорт. Я был удивлен, когда прочитал новости. VADA взяло первый тест и сообщило, что все чисто. Я не менял прием витаминов. Не знаю, что случилось со вторым тестом, поэтому я запросил повторный», — написал Алимханулы в соцсетях.

Новым соперником чемпиона по версии WBA Эрисланди Лары стал венесуэлец Йохан Гонсалес.

В WBO отреагировали на допинг-скандал.

«WBO подтверждает получение официального уведомления от VADA о выявлении неблагоприятного анализа у Жанибека Алимханулы. Организация предоставит боксеру и его представителям все права, надлежащее разбирательство и возможность представить все соответствующие доказательства, объяснения и подтверждающую документацию.

На спортсмене лежит личная обязанность следить за тем, чтобы запрещенные вещества не попадали в его организм, и он полностью несет ответственность за любое обнаруженное запрещенное вещество», — написал президент WBO Густаво Оливьери в соцсетях.

На счету 32-летнего Жанибека Алимханулы 17 побед (12 нокаутом) и ни одного поражения.