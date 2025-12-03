Боксер Алимханулы провалил допинг-тест перед боем за три титула

«WBO подтверждает получение официального уведомления от VADA о выявлении неблагоприятного анализа у Жанибека Алимханулы. Организация предоставит боксеру и его представителям все права, надлежащее разбирательство и возможность представить все соответствующие доказательства, объяснения и подтверждающую документацию.



На спортсмене лежит личная обязанность следить за тем, чтобы запрещенные вещества не попадали в его организм, и он полностью несет ответственность за любое обнаруженное запрещенное вещество», — написал президент WBO Густаво Оливьери в соцсетях.