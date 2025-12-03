Боксер Алимханулы провалил допинг-тест перед боем за три титула

Как сообщает журналист Дэн Рафаэль, в допинг-пробе Алимханулы, владеющего чемпионскими поясами WBO и IBF в среднем весе, был обнаружен мельдоний.
«Я всегда поддерживал чистый спорт. Я был удивлен, когда прочитал новости. VADA взяло первый тест и сообщило, что все чисто. Я не менял прием витаминов. Не знаю, что случилось со вторым тестом, поэтому я запросил повторный», — написал Алимханулы в соцсетях.
Новым соперником чемпиона по версии WBA Эрисланди Лары стал венесуэлец Йохан Гонсалес.
В WBO отреагировали на допинг-скандал.
«WBO подтверждает получение официального уведомления от VADA о выявлении неблагоприятного анализа у Жанибека Алимханулы. Организация предоставит боксеру и его представителям все права, надлежащее разбирательство и возможность представить все соответствующие доказательства, объяснения и подтверждающую документацию.
На спортсмене лежит личная обязанность следить за тем, чтобы запрещенные вещества не попадали в его организм, и он полностью несет ответственность за любое обнаруженное запрещенное вещество», — написал президент WBO Густаво Оливьери в соцсетях.
На счету 32-летнего Жанибека Алимханулы 17 побед (12 нокаутом) и ни одного поражения.