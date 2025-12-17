Ричмонд
Экс-чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд завершил карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу непобежденный американский спортсмен Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

38-летний Кроуфорд опубликовал видео в соцсетях с самыми памятными моментами карьеры.

«Ухожу великим, больше нечего доказывать. Каждый боец ​​знает, что этот момент настанет. Просто никогда не знаешь когда. Всю свою жизнь я гнался за чем-то: не за поясами, не за деньгами, не за заголовками. А за тем чувством, которое испытываешь, когда весь мир в тебе сомневается, но ты продолжаешь выходить на ринг и доказывать всем, что они ошибаются. Этот спорт дал мне все. Я боролся за свою семью, за свой город и за того парня, которым я был раньше — того, у кого была мечта и пара перчаток», — сказал Кроуфорд в ролике.

Ранее Кроуфорд был лишен титула WBC из-за невыплаты комиссионных взносов в размере $300 тысяч, которые должны вносить все чемпионы по линии WBC, за бой с Саулем Альваресом. Поединок состоялся в сентябре 2025 года.

Теренс Кроуфорд владеет титулами WBA Super, IBF, WBO и The Ring. На счету спортсмена 42 победы на профессиональном ринге, из которых 31 была одержана нокаутом.