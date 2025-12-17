Экс-чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд завершил карьеру

«Ухожу великим, больше нечего доказывать. Каждый боец ​​знает, что этот момент настанет. Просто никогда не знаешь когда. Всю свою жизнь я гнался за чем-то: не за поясами, не за деньгами, не за заголовками. А за тем чувством, которое испытываешь, когда весь мир в тебе сомневается, но ты продолжаешь выходить на ринг и доказывать всем, что они ошибаются. Этот спорт дал мне все. Я боролся за свою семью, за свой город и за того парня, которым я был раньше — того, у кого была мечта и пара перчаток», — сказал Кроуфорд в ролике.