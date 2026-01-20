Ричмонд
День в истории: 20 января 2007 года Николай Валуев в самом «тяжелом» по весу бое в истории бокса победил Джамиля Макклайна

20 января 2007 года вошло в историю бокса как дата проведения самого «тяжелого» по суммарному весу поединка.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Артем Геодакян/ТАСС

На ринге в Базеле сошлись российский чемпион WBA Николай Валуев и американец Джамиль Макклайн — два гиганта, чьи габариты сами по себе вызывали уважение. Валуев, весивший около 146 килограммов, и Макклайн, приблизившийся к отметке в 120 килограммов, создали невиданный ранее дуэт тяжеловесов, задав новый стандарт для категории.

Сам бой получился напряженным и нервным. Макклайн, несмотря на внушительные размеры, демонстрировал мобильность и пытался ловить чемпиона на встречных атаках. Однако Валуев, переигрывая соперника физически, постепенно навязывал свой темп, работал джебом и не позволял Макклайну чувствовать дистанцию. В третьем раунде американец получил травму, из-за которой не смог продолжить бой, и Валуев был объявлен победителем техническим нокаутом.

Тот вечер стал не только успешной защитой титула для российского боксера, но и частью истории: встреча двух гигантов надолго осталась самым «тяжелым» боем, когда-либо проходившим на профессиональном ринге.