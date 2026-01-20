День в истории: 20 января 2007 года Николай Валуев в самом «тяжелом» по весу бое в истории бокса победил Джамиля Макклайна

Сам бой получился напряженным и нервным. Макклайн, несмотря на внушительные размеры, демонстрировал мобильность и пытался ловить чемпиона на встречных атаках. Однако Валуев, переигрывая соперника физически, постепенно навязывал свой темп, работал джебом и не позволял Макклайну чувствовать дистанцию. В третьем раунде американец получил травму, из-за которой не смог продолжить бой, и Валуев был объявлен победителем техническим нокаутом.