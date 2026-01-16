Цзю отреагировал на скандальный бой сына Никиты: «Полный маразм!»

«Как вы помните, у меня был бой против Леонардо Маса, когда я трижды за раунд отправил его в нокдаун, но бой остановили и признали несостоявшимся. Полный бардак! Тоже самое произошло и здесь. Полный маразм! Непрофессионализм судьи, который принял неправильное решение. Боксер говорит: “Я не вижу”. Как? У него даже крови не было? Причем сначала он сказал, что ничего не видит, а потом во время интервью обратное. Это поведение показало его сущность», — сказал Цзю «СЭ».