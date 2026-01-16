Цзю отреагировал на скандальный бой сына Никиты: «Полный маразм!»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что судья, работавший на бое Никиты Цзю и Майкла Зерафы непрофессионален.
«Как вы помните, у меня был бой против Леонардо Маса, когда я трижды за раунд отправил его в нокдаун, но бой остановили и признали несостоявшимся. Полный бардак! Тоже самое произошло и здесь. Полный маразм! Непрофессионализм судьи, который принял неправильное решение. Боксер говорит: “Я не вижу”. Как? У него даже крови не было? Причем сначала он сказал, что ничего не видит, а потом во время интервью обратное. Это поведение показало его сущность», — сказал Цзю «СЭ».
Напомним, спортсмены сражались за пояс WBO International в первом среднем весе. Соперники столкнулись головами во втором раунде. Врач оценил состояние Зерафы в перерыве и посоветовал рефери остановить поединок. В начале третьего судья принял решение противостояние остановить и признать его несостоявшимся.
Константин Цзю также призвал наказать Зерафу за срыв матча и не выплачивать ему деньги.
«Я бы не выплачивал Зерафе никаких денег за его поведение. Промоутер может принять такое решение. И посмотрим, что они скажут. Но можно сослаться на пункт о срыве боя. Я бы с удовольствием посмотрел реванш, но по-моему, этого боксера сейчас могут дисквалифицировать пожизненно. Теоретически это возможно», — сказал Цзю.