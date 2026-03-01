День в истории спорта: 1 марта 1949 года легенда бокса Джо Луис завершил карьеру

К моменту своего решения Луис уже дважды защитил титул после войны, но бои с техничным Джерси Джо Уолкоттом ясно показали, что лучшие годы чемпиона позади. В июне 1948 года в реванше с Уолкоттом Луис оказался в нокдауне, однако сумел переломить ход встречи и нокаутировал соперника в 11‑м раунде; сразу после этого он публично заявил, что завершает карьеру, а официальное объявление об уходе последовало 1 марта 1949 года. На тот момент его послужной список выглядел почти безупречно: он удерживал титул чемпиона мира более десятилетия, а его единственное поражение от Макса Шмелинга было позже убедительно отомщено, что лишь укрепило статус Луиса как легенды.