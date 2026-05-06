Никита Цзю завоевал титул WBO International

Поединок в первом среднем весе (до 69,9 кг) прошел в австралийском Ньюкасле. Никита Цзю одержал досрочную победу. Оскар Диас отказался от продолжения боя после шестого раунда.
Для Никиты Цзю этот бой стал первым с января.
«Здорово прочувствовать атмосферу, провести несколько раундов и пропотеть. Соперник был очень хорош. Он отлично держит удар. Я удивлен. Пришлось больше работать по корпусу. Но я сделал свое дело.
Что произошло в концовке? Я не видел, что он встал на колено. Видел, что соперник пошел вниз. А мой опыт говорит, что, когда соперник уходит вниз, нужно бить. Я остановил 15-й номер рейтинга. Неплохо для меня», — сказал Никита Цзю в интервью на ринге.
28-летний Никита Цзю одержал 12 побед в 12 поединках на профессиональном ринге.
В январе бой Цзю с австралийцем Майклом Зерафой за чемпионский титул WBO в среднем весе был признан несостоявшимся — соперники столкнулись головами во втором раунде, после чего Зерафа не смог продолжить поединок.
Никита Цзю начал профессиональную карьеру в 2022 году. В ноябре 2023 года он техническим нокаутом победил соотечественника Дилана Биггса и стал чемпионом Австралии. Ранее Никита Цзю также становился чемпионом страны среди юниоров.
Никита Цзю является младшим сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, который владел поясами WBC, WBA, IBF и WBO в период с 2001 по 2005 год. На счету Цзю-старшего 34 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 31 победу (25 — нокаутом) при двух поражениях и одном несостоявшемся бое.