День в истории: 26 июня 1976 года прошел бой за звание абсолютного чемпиона мира между Мохаммедом Али и Иноки

Бой проходил по странным и неоднозначным правилам. Али должен был быть в боксерских перчатках, а Иноки выступал с голыми кулаками. Японец не мог бить Али в стойке, а также боролся в партере, где оказался сильнее. Бой состоял из 15 раундов, и большую часть времени Иноки пролежал на спине, ползая по рингу и нанося удары ногами по ногам Али. Сам боксер нанес всего шесть ударов, за что позже получил прозвище «позорный бой».