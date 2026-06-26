День в истории: 26 июня 1976 года прошел бой за звание абсолютного чемпиона мира между Мохаммедом Али и Иноки

Поединок был объявлен «Поединком века» и претендовал на определение «абсолютного чемпиона мира» между представителями бокса и рестлинга.
Бой проходил по странным и неоднозначным правилам. Али должен был быть в боксерских перчатках, а Иноки выступал с голыми кулаками. Японец не мог бить Али в стойке, а также боролся в партере, где оказался сильнее. Бой состоял из 15 раундов, и большую часть времени Иноки пролежал на спине, ползая по рингу и нанося удары ногами по ногам Али. Сам боксер нанес всего шесть ударов, за что позже получил прозвище «позорный бой».
В итоге рефери объявил ничью: судья-рестлер отдал победу Али, а судья-боксер — Иноки. Зрители не оценили поединок, который они восприняли как цирковое представление, и забросили арену мусором. После боя Али был госпитализирован: от ударов по ногам развилась инфекция, которая могла привести к ампутации, но ситуация была под контролем.
Несмотря на скандальное восприятие, бой стал историческим — он считается одним из первых официальных поединков по правилам смешанных единоборств (MMA). Через годы после этого противостояния Али и Иноки стали друзьями, а их поединок запомнился как важный шаг в развитии современного ММА.