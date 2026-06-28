День в истории: 28 июня 1997 года Майк Тайсон во время боя откусил кусочек уха Эвандера Холифилда

Однако на этом история не закончилась. Вскоре Тайсон снова укусил Холифилда, теперь за левое ухо. После этого бой был окончательно остановлен, а Майка дисквалифицировали. Атлетическая комиссия штата Невада позже лишила его лицензии и оштрафовала на 3 млн долларов, а сам поединок вошел в историю как один из самых грязных и обсуждаемых в мировом боксе.