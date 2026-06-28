День в истории: 28 июня 1997 года Майк Тайсон во время боя откусил кусочек уха Эвандера Холифилда

Их поединок в MGM Grand Garden Arena был огромным событием, но запомнился не спортивной интригой, а эпизодом, который мгновенно стал легендой и принес Тайсону репутацию одного из самых взрывных персонажей в истории ринга.
Холифилд уверенно начал бой и, по мнению многих наблюдателей, снова навязал Тайсону жесткий и неудобный стиль. В третьем раунде напряжение достигло предела: Тайсон, раздраженный, вцепился зубами в ухо соперника и откусил кусочек его правой ушной раковины. Судья остановил бой, врач осмотрел Холифилда, после чего поединок ненадолго продолжили.
Однако на этом история не закончилась. Вскоре Тайсон снова укусил Холифилда, теперь за левое ухо. После этого бой был окончательно остановлен, а Майка дисквалифицировали. Атлетическая комиссия штата Невада позже лишила его лицензии и оштрафовала на 3 млн долларов, а сам поединок вошел в историю как один из самых грязных и обсуждаемых в мировом боксе.
Кровавый реванш между Тайсоном и Холифилдом стал символом того, как даже бой мирового уровня может превратиться в хаос. При этом спустя годы оба боксера сумели публично помириться, а сам эпизод с укусом и сегодня остается одним из самых узнаваемых моментов в спортивной истории.