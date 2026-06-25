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Усик в ближайшие дни может объявить о завершении карьеры

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе до конца недели может объявить о завершении карьеры. Об этом газете Mirror заявил представитель боксера Сергей Лапин.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

23 мая Александр Усик судейским решением победил нидерландца Рика Верхувена и защитил чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Через несколько дней WBC обязала украинца защитить титул в тяжелом весе в поединке против немца Агита Кабайела.

Глава команды Усика Сергей Лапин заявил, что этот бой будет трудно оправдать, если за ним не будет «серьезной коммерческой структуры». По словам Лапина, Агит Кабайел — «достойный чемпион». Однако он отметил, что «бои такого масштаба не организуются через социальные сети или общественное давление».

«Возможно, фанаты уже видели его на ринге в последний раз. А может, впереди еще одна глава. Мы узнаем очень скоро», — заявил Лапин.

В активе 39-летнего Александра Усика 25 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. В ноябре 2025 года он освободил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). При этом украинец владеет поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской организации (IBO), WBC и Международной боксерской федерации (IBF).