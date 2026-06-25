Усик в ближайшие дни может объявить о завершении карьеры

Глава команды Усика Сергей Лапин заявил, что этот бой будет трудно оправдать, если за ним не будет «серьезной коммерческой структуры». По словам Лапина, Агит Кабайел — «достойный чемпион». Однако он отметил, что «бои такого масштаба не организуются через социальные сети или общественное давление».