Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол готовится к операции

После восстановления 35-летний россиянин начнет подготовку к следующему поединку. Бивол планирует провести защиту титула по версии WBO против 36-летнего британца Каллума Смита. Когда именно состоится этот поединок, пока неизвестно.
30 мая в Екатеринбурге Бивол единогласным решением судей победил немецкого боксера Михаэля Эйферта, защитив титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA и IBF.
Всего на счету Бивола 26 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 25 побед (12 — нокаутом) и потерпел одно поражение — в октябре 2024 года от соотечественника Артура Бетербиева. В феврале 2025 года Бивол взял реванш у Бетербиева. Ожидается, что боксеры проведут третий поединок в конце 2026 — начале 2027 года.
На счету Смита 33 поединка, в которых он одержал 31 победу (22 — нокаутом) при двух поражениях. В декабре 2020 года британец единогласным решением судей уступил мексиканцу Канело Альваресу, а в январе 2024 года техническим нокаутом в седьмом раунде проиграл Бетербиеву.