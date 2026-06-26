Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол готовится к операции

Всего на счету Бивола 26 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 25 побед (12 — нокаутом) и потерпел одно поражение — в октябре 2024 года от соотечественника Артура Бетербиева. В феврале 2025 года Бивол взял реванш у Бетербиева. Ожидается, что боксеры проведут третий поединок в конце 2026 — начале 2027 года.