Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол готовится к операции

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Дмитрий Бивол перенесет операцию на локте 4 июля. Об этом сообщает BoxingScene.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

После восстановления 35-летний россиянин начнет подготовку к следующему поединку. Бивол планирует провести защиту титула по версии WBO против 36-летнего британца Каллума Смита. Когда именно состоится этот поединок, пока неизвестно.

30 мая в Екатеринбурге Бивол единогласным решением судей победил немецкого боксера Михаэля Эйферта, защитив титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA и IBF.

Всего на счету Бивола 26 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 25 побед (12 — нокаутом) и потерпел одно поражение — в октябре 2024 года от соотечественника Артура Бетербиева. В феврале 2025 года Бивол взял реванш у Бетербиева. Ожидается, что боксеры проведут третий поединок в конце 2026 — начале 2027 года.

На счету Смита 33 поединка, в которых он одержал 31 победу (22 — нокаутом) при двух поражениях. В декабре 2020 года британец единогласным решением судей уступил мексиканцу Канело Альваресу, а в январе 2024 года техническим нокаутом в седьмом раунде проиграл Бетербиеву.