Украинский боксер Усик объяснил отказ от чемпионских поясов

На профессиональном ринге Усик провёл 25 боёв, одержал 25 побед и ни разу не проиграл. 16 поединков он завершил нокаутом. 23 мая украинец победил представителя Нидерландов Рико Верхувена в бою по правилам бокса за титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC.