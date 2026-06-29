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Украинский боксер Усик объяснил отказ от чемпионских поясов

26 июня украинский боец заявил, что отказывается от чемпионских поясов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Спортивный директор украинского боксёра Александра Усика Сергей Лапин объяснил решение спортсмена отказаться от чемпионских поясов по версиям WBC, IBF и WBA в супертяжёлом весе. Его слова приводит ESPN.

По словам Лапина, Усик решил дать британцу Энтони Джошуа возможность побороться за титулы и объединить их.

«Решение было принято ради поддержки будущего супертяжелого дивизиона», — заявил Лапин.

26 июня Усик объявил об отказе от чемпионских поясов, при этом подчеркнув, что не собирается завершать карьеру.

На профессиональном ринге Усик провёл 25 боёв, одержал 25 побед и ни разу не проиграл. 16 поединков он завершил нокаутом. 23 мая украинец победил представителя Нидерландов Рико Верхувена в бою по правилам бокса за титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC.