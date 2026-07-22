Стала известна дата следующего боя Дмитрия Бивола

Об этом рассказал генеральный директор промоутерской компании RCC Boxing Герман Титов.
Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что Бивол, вероятно, не будет проводить обязательную защиту титула WBO в полутяжелом весе против британца Каллума Смита.
— В настоящий момент ведем переговоры с Matchroom о будущем Бивола. В том числе будет обсуждаться тема трилогии с Артуром. Наберитесь терпения, скоро все будет ясно. Пока могу сказать следующее: у нас сейчас есть дата и локация — 12 декабря, Екатеринбург, «УГМК Арена». Переговоры идут, по сопернику Дмитрия Бивола есть несколько вариантов, — приводит слова Титова «Матч ТВ».
В феврале 2025 года Бивол победил Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Позднее россиянин лишился пояса WBC.
На профессиональном ринге 35-летний Бивол одержал 25 побед и потерпел одно поражение. Последний бой боксер провел 30 мая в Екатеринбурге, где единогласным решением судей победил немца Михаэля Айферта и защитил титулы WBA Super и IBF.