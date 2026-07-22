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Стала известна дата следующего боя Дмитрия Бивола

Объединенный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол проведет следующий бой в декабре. Местом проведения поединка станет Екатеринбург.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Mark Robinson/Getty Images

Об этом рассказал генеральный директор промоутерской компании RCC Boxing Герман Титов.

Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что Бивол, вероятно, не будет проводить обязательную защиту титула WBO в полутяжелом весе против британца Каллума Смита.

— В настоящий момент ведем переговоры с Matchroom о будущем Бивола. В том числе будет обсуждаться тема трилогии с Артуром. Наберитесь терпения, скоро все будет ясно. Пока могу сказать следующее: у нас сейчас есть дата и локация — 12 декабря, Екатеринбург, «УГМК Арена». Переговоры идут, по сопернику Дмитрия Бивола есть несколько вариантов, — приводит слова Титова «Матч ТВ».

В феврале 2025 года Бивол победил Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Позднее россиянин лишился пояса WBC.

На профессиональном ринге 35-летний Бивол одержал 25 побед и потерпел одно поражение. Последний бой боксер провел 30 мая в Екатеринбурге, где единогласным решением судей победил немца Михаэля Айферта и защитил титулы WBA Super и IBF.


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