Стала известна дата следующего боя Дмитрия Бивола

— В настоящий момент ведем переговоры с Matchroom о будущем Бивола. В том числе будет обсуждаться тема трилогии с Артуром. Наберитесь терпения, скоро все будет ясно. Пока могу сказать следующее: у нас сейчас есть дата и локация — 12 декабря, Екатеринбург, «УГМК Арена». Переговоры идут, по сопернику Дмитрия Бивола есть несколько вариантов, — приводит слова Титова «Матч ТВ».