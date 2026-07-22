Усик ответил, как сложился бы его бой против Мухаммеда Али

По мнению Усика, бой получился бы продолжительным и напряженным, однако победу он бы не одержал.
«Это был бы тяжелый бой. 12 раундов, а, может, и все 15. Но я бы не победил. Раздельное решение в пользу Али», — сказал Усик в интервью FightHype.
Ранее 39-летний украинец отказался от чемпионских поясов по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе ради проведения заключительного боя в профессиональной карьере.
За время выступлений на профессиональном ринге Усик провел 25 поединков и одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом. 23 мая украинец победил представителя Нидерландов Рико Верхувена в бою за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.
Мухаммед Али скончался 3 июня 2016 года в возрасте 74 лет из-за осложнений, вызванных септическим шоком на фоне длительной болезни Паркинсона, которая была диагностирована у него еще в 1980-х годах.