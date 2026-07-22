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Усик ответил, как сложился бы его бой против Мухаммеда Али

Украинский боксер Александр Усик предположил, как сложился бы его бой против легендарного американца Мухаммеда Али.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По мнению Усика, бой получился бы продолжительным и напряженным, однако победу он бы не одержал.

«Это был бы тяжелый бой. 12 раундов, а, может, и все 15. Но я бы не победил. Раздельное решение в пользу Али», — сказал Усик в интервью FightHype.

Ранее 39-летний украинец отказался от чемпионских поясов по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе ради проведения заключительного боя в профессиональной карьере.

За время выступлений на профессиональном ринге Усик провел 25 поединков и одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом. 23 мая украинец победил представителя Нидерландов Рико Верхувена в бою за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

Мухаммед Али скончался 3 июня 2016 года в возрасте 74 лет из-за осложнений, вызванных септическим шоком на фоне длительной болезни Паркинсона, которая была диагностирована у него еще в 1980-х годах.

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