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Тайсон Фьюри: 2026-й — мой последний год в боксе

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в интервью SunSport объявил о намерении уйти из профессионального бокса после 2026 года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Это мой последний год. Поэтому я хочу быть активным. Не собираюсь боксировать до 65 лет. Это последний год, да. Последний год — 2026-й», — сказал Фьюри.

В январе 2025 года Фьюри объявил об уходе из профессионального бокса после двух проигранных поединков против украинца Александра Усика. В начале этого года 37-летний британец решил возобновить выступления.

В апреле Фьюри единогласным решением судей победил 37-летнего российско-канадского боксера Арсланбека Махмудова. Сегодня, 24 июля, в Паттайе (Таиланд) он сразится с 46-летним поляком Мариушем Вахом. В случае победы следующим соперником Фьюри станет его соотечественник Энтони Джошуа.

На счету Фьюри 38 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 35 побед (24 — нокаутом) при двух поражениях и одном ничейном результате. Вах провел 51 бой и одержал 29 побед (20 — нокаутом) при 13 поражениях.

Начало поединка Фьюри — Вах запланировано на 15:00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что организаторы отказались от официального онлайн-вещания боя.