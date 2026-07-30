Теренс Кроуфорд объяснил провал Спенса в бою против Тима Цзю

Бой состоялся 26 июля и завершился победой Цзю единогласным решением судей после 12 раундов.
«У Эррола просто не было сил. С самого начала было видно, что Спенс потерял равновесие. Он вытягивался на Тима, плохо принимал удары и выглядел медленным. Было заметно, что Тим вышел более свежим.
Цзю сделал все необходимое для победы. Он был терпелив, хорошо работал по корпусу, наносил точные удары правой рукой и попадал в нужные моменты. Тим выполнил свою работу. Мне было немного тяжело смотреть на поражение Спенса», — приводит слова Кроуфорда журнал The Ring.
Тим Цзю является старшим сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, который владел поясами WBC, WBA, IBF и WBO в период с 2001 по 2005 год. На счету Цзю-старшего 34 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 31 победу (25 — нокаутом) при двух поражениях и одном несостоявшемся бое.