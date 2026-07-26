Тим Цзю победил Эррола Спенса в бою в Австралии

Спенсу 36 лет. Он потерпел второе поражение в карьере, также на его счету 28 побед. Он является бывшим чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе.