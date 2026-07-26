Тим Цзю победил Эррола Спенса в бою в Австралии

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу австралиец Тим Цзю одержал победу над американцем Эрролом Спенсом в поединке, который прошел в Австралии.
Бой продлился всю дистанцию и завершился победой сына экс-абсолютного чемпиона мира Константина Цзю единогласным решением судей.
Цзю 31 год. Теперь профессиональный рекорд австралийца — 28 побед и три поражения.
Спенсу 36 лет. Он потерпел второе поражение в карьере, также на его счету 28 побед. Он является бывшим чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе.