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15:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший тренер сборной России по шахматам сменил спортивное гражданство

Российский тренер по шахматам Александр Мотылев сменил спортивное гражданство на румынское.

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Как сообщает ТАСС, Александр Мотылев теперь представляет Румынию.

43-летни специалист ранее работал с Сергеем Карякиным и мужской национальной сборной. В декабре 2022 года Мотылев был включен в список кандидатов в сборную на 2023 год как тренер мужской команды и в резервный список как игрок в командных соревнованиях.

В качестве игрока Мотылев становился чемпионом Европы в 2014 году и чемпионом России в 2001 году.

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