Бывший тренер сборной России по шахматам сменил спортивное гражданство
Российский тренер по шахматам Александр Мотылев сменил спортивное гражданство на румынское.
Российский тренер по шахматам Александр Мотылев сменил спортивное гражданство на румынское.
Как сообщает ТАСС, Александр Мотылев теперь представляет Румынию.
43-летни специалист ранее работал с Сергеем Карякиным и мужской национальной сборной. В декабре 2022 года Мотылев был включен в список кандидатов в сборную на 2023 год как тренер мужской команды и в резервный список как игрок в командных соревнованиях.
В качестве игрока Мотылев становился чемпионом Европы в 2014 году и чемпионом России в 2001 году.