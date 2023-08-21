Российская шахматистка Александра Горячкина выиграла Кубок мира

Источник: FIDE

24-летняя Александра Горячкина стала победительницей второго Кубка мира среди женщин.

Вторая партия тай-брейка закончилась победой россиянки. Горячкина играла белыми фигурами. В эндшпиле у россиянки было на одну пешку больше, и она смогла довести перевес до победы. После затяжной борьбы Салимова сдалась на 105-м ходу. Итоговый счет финального матча — 2,5:1,5 в пользу Горячкиной.

Действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая уступила в ⅛ финала представительнице Германии Элизабет Петц.