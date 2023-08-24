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16:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Магнус Карлсен впервые в карьере стал победителем Кубка мира

16-й чемпион мира по шахматам одержал победу на прошедшем в Баку турнире.

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Источник: AP 2023

В финале Магнус Карлсен на тай-брейке с укороченным контролем времени обыграл 18-летнего представителя Индии Рамешбабу Прагнанандха с общим счетом 2,5 на 1,5 очка. Обе классические партии завершились вничью.

Это первая победа для 32-летнего норвежца на Кубке мира. Ранее лучшим достижением Карлсена на турнире было третье место — в 2007 и 2021 годах.

На проводящемся с 2005 года турнире трижды побеждали российские шахматисты — Петр Свидлер, Владимир Крамник и Сергей Карякин.

В матче за третье место победу над азербайджанцем Ниджатом Абасовым одержал Фабиано Каруана из США.

Ранее Карлсен заявил, что не будет участвовать в турнире претендентов на звание чемпиона мира. Таким образом, известны 4 из 8 участников турнира претендента, который состоится в Торонто в апреле 2024 года — Ян Непомнящий, Рамешбабу Прагнанандха, Фабиано Каруана и Ниджат Абасов.

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