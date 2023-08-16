От шахмат до силового экстрима: как в России отметили День физкультурника

Отмечают День физкультурника каждую вторую субботу августа. В этом году праздник спорта и здоровья пришелся на 12 число. По всей стране прошли специальные мероприятия при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», а участники конкурса «Ты в игре» организовали в различных городах России настоящий марафон разнообразных спортивных активностей.

В программу спортивного марафона к Дню физкультурника вошли велозабеги, уличные тренировки, паркур, футбол и баскетбол, плавание на сапе и многие другие активности. А мероприятия, организованные участниками конкурса, прошли по всей стране, от Сахалина до Калининграда.

Так, в Нижегородской области проект «Viktoria Fitness Studio» провел «Бодрое утро» — зарядку, с элементами игры и танцев под динамичную музыку. «Viktoria Fitness Studio» — финалист конкурса «Ты в игре». Проект направлен на привлечение людей к здоровому образу жизни и на развитие любви к спорту у детей. Одна из целей проекта — создание возможностей и условий для занятий спортом людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и детям с инвалидностью.

В Ярославской области прошли Всероссийские соревнования по воркауту и силовым видам спорта, организованные проектом Street Games. В программу вошли воркаут-баттлы и силовое многоборье, а зрители могли поучаствовать в различных конкурсах с призами. В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из 20 регионов.

В более чем 70 регионах прошли соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». Матчи проходили в трех возрастных категориях в уличном формате — с одним кольцом. В играх приняли участие около 40 тысяч человек.

В Казани прошли соревнования по боксу, и не просто соревнования, а первенство города среди юниоров. Также в столице Татарстана состоялся турнир по силовому экстриму, приуроченный к десятилетию Универсиады в Казани. В рамках турнира был установлен своеобразный рекорд: десять спортсменов в связке сдвинули с места сцепку из пяти КамАЗов с ралли «Дакар» общим весом 100 тонн.

Не обошли вниманием и интеллектуальный спорт — в Тамбовской области в Котовске в День физкультурника прошли соревнования по шахматам и шашкам. Турнир был любительским, но местные власти подошли к организации максимально серьезно: на матчах работал судья, победители получили кубки.

В подмосковном Красногорске прошел детский хоккейный турнир «Кубок Овечкина». В турнире принимали участие команды, составленные из игроков 2011 года рождения, не только из Москвы и Области, но и из других городов России — Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Челябинска, Омска и Ярославля.

А в Тюменской области прошла парусная регата на катамаранах. В ней выступили и участники проекта «Инклюзивные паруса России», который вошел в лонг-лист третьего сезона конкурса «Ты в игре». Инклюзивные экипажи, в которых рулевой с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата) занимаются парусным спортом третий сезон и участвуют в областных, межрегиональных и всероссийских парусных регатах. На старт регаты вышли более 50 участников, взрослых и детей.

В настоящий момент более 50% россиян регулярно занимаются спортом. Глобальная цель проекта «Спорт — норма жизни» состоит в том, чтобы через семь лет эта цифра выросла до 70%.

В конкурсе «Ты в игре» принимают участие спортивные инициативы и проекты, целью которых является вовлечение россиян в занятия спортом и активный здоровый образ жизни вообще. Весной этого года завершился уже третий сезон конкурса, а четвертый начнется уже осенью.