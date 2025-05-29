Воркаут: тренировка без спортзала

— В рамках воркаута появилось такое направление, как стритлифтинг, — дополняет эксперт. — Суть в том, чтобы подтягиваться и отжиматься на брусьях с дополнительным весом — либо максимальным, либо умеренным, но на большое количество повторений. Это, на мой взгляд, довольно спорная дисциплина — особенно с возрастом плечевые суставы могут напомнить о себе. Но пока атлеты молоды, они стремятся брать больше и кидать дальше.