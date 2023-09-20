«Здесь слишком много мошенников». Владимир Крамник покинул Chess.com
14-й чемпион мира по шахматам после поражения американцу Хансу Ниманну решил перестать играть на самой популярной шахматной онлайн-площадке.
14-й чемпион мира по шахматам после поражения американцу Хансу Ниманну решил перестать играть на самой популярной шахматной онлайн-площадке.
«Я решил перестать играть на Chess.com. Здесь слишком много явных читеров, и ничего не делается для очистки платформы от них. Жесткие слова, но это правда. Я буду продолжать публиковать интересную статистику.
Надеюсь когда-нибудь вернуться, если платформа будет очищена от читеров. Обещаю, что и впредь буду делать все возможное, чтобы спасти шахматы от этой болезни.
Насколько могу, я борюсь с природной брезгливостью, которая и является основной причиной моего ухода с сайта. Сила в правде», — написал Крамник в профиле на Chess.com.
Крамник и Ниманн сыграли две партии в рамках турнира AI Cup на сайте Chess.com, в обеих россиян проиграл американцу.
Ранее еще один экс-чемпион мира — Магнус Карлсен — обвинил Ниманна в жульничестве. Суд в США отклонил иск Ниманна в отношении Карлсена на 100 миллионов долларов.