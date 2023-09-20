«Здесь слишком много мошенников». Владимир Крамник покинул Chess.com

«Я решил перестать играть на Chess.com. Здесь слишком много явных читеров, и ничего не делается для очистки платформы от них. Жесткие слова, но это правда. Я буду продолжать публиковать интересную статистику.



Надеюсь когда-нибудь вернуться, если платформа будет очищена от читеров. Обещаю, что и впредь буду делать все возможное, чтобы спасти шахматы от этой болезни.



Насколько могу, я борюсь с природной брезгливостью, которая и является основной причиной моего ухода с сайта. Сила в правде», — написал Крамник в профиле на Chess.com.