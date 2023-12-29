Карлсен рассказал, кого считает величайшим шахматистом в истории

16-й чемпион мира Магнус Карлсен в интервью YouTube-каналу GothamChess назвал величайшего игрока в шахматы.

«Я считаю, что Гарри Каспаров* — лучший игрок всех времён», — сказал норвежский гроссмейстер.

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* был тренером Карлсена с 2009 по 2010 год.

Карлсен непрерывно занимает первое место в мировом рейтинге по классическим шахматам с 2011 года, сам он себя великим игроком не считает. Летом 2022 года он отказался от титула чемпиона мира, объяснив это отсутствием мотивации. Карлсен заявил, что не может точно определить, что требуется для того, чтобы стать лучшим игроком по шахматам в истории.

«Трудно слишком много думать об этом, пока ты ещё активен. Позвольте мне продолжать играть в игру, которую я люблю, ещё несколько лет, а потом посмотрим», — добавил Карлсен.

29 декабря в Самарканде стартует чемпионат мира по блицу, в котором Карлсен сраззится за седьмой для себя титул в данной категории.