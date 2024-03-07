FIDE: Канада одобрила визы всем участникам турнира претендентов

Как сообщается в соцсетях Международной шахматной федерации, власти Канады одобрили получение виз всем участникам турниров претендентов.

«Мы получили положительный ответ от канадских иммиграционных властей. Все игроки и ключевые организаторы получили одобрение на получение виз и уведомления о необходимости предоставить свои паспорта. Это хороший знак, мы надеемся, что все участники получат свои визы вовремя, чтобы успеть приехать в Торонто!» — говорится в сообщении.

В мужском турнире претендентов сыграют россиянин Ян Непомнящий, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, француз Алиреза Фирузджа, азербайджанец Ниджат Абасов и трое представителей Индии — Рамешбабу Прагнанандха, Видит Сантош Гуджрати и Гукеш Доммараджу. Победитель проведет титульный поединок с чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.

Участницами аналогичного женского турнира станут россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина, представительницы Китая Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи, Рамешбабу Вайшали и Хампи Конеру из Индии, а также болгарка Нургюл Салимова и украинка Анна Музычук. Шахматистка, опередившая всех соперниц, встретится с обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.