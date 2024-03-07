Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Авангард
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Металлург Мг
52
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
СКА
Футбол. Еврокубки
20:45
Спарта П
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
20:45
Рома
Брайтон
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Байер
Футбол. Еврокубки
20:45
Аякс
Астон Вилла
Футбол. Еврокубки
20:45
Мольде
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:45
Штурм
Лилль
Футбол. Еврокубки
20:45
Олимпиакос П
Маккаби
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Фрайбург
Вест Хэм
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Серветт Ж
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
23:00
Юнион
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
ПАОК
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Хайфа
Фиорентина
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Оттава
21
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо
Детройт
72
Хоккей. НХЛ
8.03
Бостон
Торонто
Хоккей. НХЛ
8.03
Каролина
Монреаль
Хоккей. НХЛ
8.03
Коламбус
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
8.03
Нью-Джерси
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
8.03
Питтсбург
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
8.03
Тампа-Бэй
Калгари
Хоккей. НХЛ
8.03
Флорида
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Баффало
ОТ
21
Все события
13:38 (мск), источник: Sportmail.ru

FIDE: Канада одобрила визы всем участникам турнира претендентов

Турниров претендентов на шахматную корону пройдет в Торонто с 4 по 22 апреля в Торонто.

Источник: Reuters

Как сообщается в соцсетях Международной шахматной федерации, власти Канады одобрили получение виз всем участникам турниров претендентов.

«Мы получили положительный ответ от канадских иммиграционных властей. Все игроки и ключевые организаторы получили одобрение на получение виз и уведомления о необходимости предоставить свои паспорта. Это хороший знак, мы надеемся, что все участники получат свои визы вовремя, чтобы успеть приехать в Торонто!» — говорится в сообщении.

В мужском турнире претендентов сыграют россиянин Ян Непомнящий, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, француз Алиреза Фирузджа, азербайджанец Ниджат Абасов и трое представителей Индии — Рамешбабу Прагнанандха, Видит Сантош Гуджрати и Гукеш Доммараджу. Победитель проведет титульный поединок с чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.

Участницами аналогичного женского турнира станут россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина, представительницы Китая Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи, Рамешбабу Вайшали и Хампи Конеру из Индии, а также болгарка Нургюл Салимова и украинка Анна Музычук. Шахматистка, опередившая всех соперниц, встретится с обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Президент FIDE Аркадий Дворкович сообщил, что визы уже есть у всех участников турнира претендентов за исключением одного. «Добиваемся выдачи этой последней визы», — цитируют Дворковича РИА Новости.

 Дмитрий Яшкин: Чешский язык я уже почти забыл
Алонсо: В Формуле-1 много скандалов потому что на трассе скучно
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь