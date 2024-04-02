Свидлер на турнире претендентов будет тренером юного гроссмейстера

Как сообщает Hindustan Times, восьмикратный чемпион России по шахматам Петр Свидлер будет секундантом и тренером 18-летнего индийского гроссмейстера Рамешбабу Прагнанандхи во время турнира претендентов 2024 года.

Прагнанандха выступит на турнире претендентов впервые в карьере. В 2023 году Рамешбабу дошел до финала Кубка мира, где уступил норвежцу Магнусу Карлсену.

Помимо Прагнанандхи, в Торонто примут участие россиянин Ян Непомнящий, представители Индии Видит Гуджрати и Гукеш Доммараджу, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, француз Алиреза Фирузджа и азербайджанец Ниджат Абасов. Победитель проведет поединок за чемпиона мира по шахматам с китайцем Дин Лижэнем.