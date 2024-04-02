Свидлер на турнире претендентов будет тренером юного гроссмейстера
Турнир претендентов пройдет в канадском Торонто с 3 по 22 апреля.
Турнир претендентов пройдет в канадском Торонто с 3 по 22 апреля.
Как сообщает Hindustan Times, восьмикратный чемпион России по шахматам Петр Свидлер будет секундантом и тренером 18-летнего индийского гроссмейстера Рамешбабу Прагнанандхи во время турнира претендентов 2024 года.
Прагнанандха выступит на турнире претендентов впервые в карьере. В 2023 году Рамешбабу дошел до финала Кубка мира, где уступил норвежцу Магнусу Карлсену.
Помимо Прагнанандхи, в Торонто примут участие россиянин Ян Непомнящий, представители Индии Видит Гуджрати и Гукеш Доммараджу, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, француз Алиреза Фирузджа и азербайджанец Ниджат Абасов. Победитель проведет поединок за чемпиона мира по шахматам с китайцем Дин Лижэнем.
Участницами аналогичного женского турнира станут россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина, представительницы Китая Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи, Рамешбабу Вайшали и Хампи Конеру из Индии, а также болгарка Нургюл Салимова и украинка Анна Музычук. Шахматистка, опередившая всех соперниц, встретится с обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.