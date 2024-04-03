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15:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Одноклассники покажут турнир претендентов по шахматам в прямом эфире

Одноклассники проведут эксклюзивные прямые эфиры Турнира претендентов по шахматам 2024 года, который в этом году состоится в Торонто.

C 3 по 23 апреля в группе ОК можно будет посмотреть все 14 туров с профессиональными комментариями от ведущих гроссмейстеров Марии Фоминых и Александра Морозевича, и читать новости турнира и мира шахмат. Первая трансляция состоится 4 апреля в 21:30 по московскому времени.

Одновременно в Торонто стартуют женский и мужской турниры — Россию в этом году представят двукратный вице-чемпион мира по шахматам (2021, 2023) Ян Непомнящий, вице-чемпионка мира по шахматам (2018), трёхкратная чемпионка мира по блицу (2010, 2018, 2019) Екатерина Лагно и чемпионка Кубка ФИДЕ среди женщин (2023), трехкратная чемпионка России по шахматах среди женщин (2015, 2017, 2020) Александра Горячкина. Девушки начнут турнир с партии друг против друга (в турнире претендентов исторически представители из одной страны встречаются в первом и последнем туре).

Турниры пройдут в два круга при восьми участниках и станут заключительным этапом для определения претендентов среди мужчин и женщин, которые должны будут сыграть с действующими чемпионами мира. Среди мужчин — китайским шахматистом Дин Лижэнем, среди женщин — Цзюй Вэньцзюнь.

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