Отца Фирузджи выгнали из зала во время турнира претендентов
Представляющий Францию шахматист иранского происхождения Алиреза Фирузджа неудачно выступает на турнире претендентов.
Представляющий Францию шахматист иранского происхождения Алиреза Фирузджа неудачно выступает на турнире претендентов.
Как сообщается на странице Сhess24 в соцсетях, отца Алирезы Фирузджи вывели из зала по ходу матча его сына против американца Фабиано Каруаны на турнире претендентов в Торонто.
15 апреля Фирудзжа проиграл черными фигурами Каруане в партии 10-го тура. Отмечается, что отец игрока Хамидреза Фирузджа угрожал организаторам обращением в полицию, если ему не предоставят возможность смотреть с балкона игру сына в любое удобное время. Согласно правилам турнира, члены семьи и команды спортсмена допускаются в зал только в первые 15 минут матча.
«С начала турнира они проводили техническое собрание, в ходе которого говорилось о мошенничестве, что является главной проблемой сейчас в шахматах. Они сказали, что хотят после собрания запретить всем, кто находится в окружении спортсменов, находиться во время игр в помещении. Я сказал, что даже в шахматы не играл, я без мобильного телефона и просто хотел посмотреть на игру своего сына. В чем проблема?», — приводит Chess24 слова Хамидрезы Фирузджи.
Ранее партия между Фирузджой и россиянином Яном Непомнящим завершилась ничейным результатом на 44-м ходу. Фирузджа обвинил канадского судью Ариса Маргетиса в том, что тот запретил шахматисту ходить по залу во время партии, и назвал его поведение «позорным», а замечание арбитра надеть другую обувь «отвлекающим фактором», из-за которого он потерял сосредоточенность.
После 10 туров турнира претендентов лидируют россиянин Ян Непомнящий и представитель Индии Гукеш Доммарджу, набравшие по 6 очков. Далее идут: Прагнанандха, Накамура, Каруана — по 5,5, Видит — 5, Фирузджа — 3,5, Абасов — 3.