Отца Фирузджи выгнали из зала во время турнира претендентов

Как сообщается на странице Сhess24 в соцсетях, отца Алирезы Фирузджи вывели из зала по ходу матча его сына против американца Фабиано Каруаны на турнире претендентов в Торонто.

15 апреля Фирудзжа проиграл черными фигурами Каруане в партии 10-го тура. Отмечается, что отец игрока Хамидреза Фирузджа угрожал организаторам обращением в полицию, если ему не предоставят возможность смотреть с балкона игру сына в любое удобное время. Согласно правилам турнира, члены семьи и команды спортсмена допускаются в зал только в первые 15 минут матча.

«С начала турнира они проводили техническое собрание, в ходе которого говорилось о мошенничестве, что является главной проблемой сейчас в шахматах. Они сказали, что хотят после собрания запретить всем, кто находится в окружении спортсменов, находиться во время игр в помещении. Я сказал, что даже в шахматы не играл, я без мобильного телефона и просто хотел посмотреть на игру своего сына. В чем проблема?», — приводит Chess24 слова Хамидрезы Фирузджи.

Ранее партия между Фирузджой и россиянином Яном Непомнящим завершилась ничейным результатом на 44-м ходу. Фирузджа обвинил канадского судью Ариса Маргетиса в том, что тот запретил шахматисту ходить по залу во время партии, и назвал его поведение «позорным», а замечание арбитра надеть другую обувь «отвлекающим фактором», из-за которого он потерял сосредоточенность.