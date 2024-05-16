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13:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Непомнящий сыграет на шахматном турнире с рекордными призовыми

Российский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий примет участие в турнире по рапиду WR Chess Masters High Roller 2024, сообщил бизнесмен и организатор соревнований Вадим Розенштейн.

Источник: РИА "Новости"

В соревнованиях помимо Непомнящего сыграют еще три шахматиста: американцы Фабиано Каруана и Ханс Ниманн, а также Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана.

Турнир начнется 21 ноября в Дюссельдорфе. Призовой фонд WR Chess Masters High Roller составит рекордные для шахмат $4 млн. Он будет сформирован из средств участников — каждый из спортсменов внесет для этого $1 млн. Победитель турнира получит $2 млн, занявший второе место шахматист — $1,5 млн, бронзовый призер соревнований заработает $400 тысяч.

Сейчас трое из четырех участников уже внесли средства. Американец Ханс Ниманн занят поиском спонсоров и должен внести оставшуюся сумму.

Ранее в середине апреля Ян Непомнящий не смог выиграть Турнир претендентов. Победителем соревнований стал 17-летний Гукеш Доммараджу из Индии. Он получил право сыграть с чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем в матче за шахматную корону.

33-летний Непомнящий выиграл два предыдущих Турнира претендентов. В первом матче за шахматную корону он проиграл норвежцу Магнусу Карлсену, а во втором — уступил Дин Лижэню.

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