Непомнящий сыграет на шахматном турнире с рекордными призовыми

В соревнованиях помимо Непомнящего сыграют еще три шахматиста: американцы Фабиано Каруана и Ханс Ниманн, а также Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана.

Турнир начнется 21 ноября в Дюссельдорфе. Призовой фонд WR Chess Masters High Roller составит рекордные для шахмат $4 млн. Он будет сформирован из средств участников — каждый из спортсменов внесет для этого $1 млн. Победитель турнира получит $2 млн, занявший второе место шахматист — $1,5 млн, бронзовый призер соревнований заработает $400 тысяч.

Сейчас трое из четырех участников уже внесли средства. Американец Ханс Ниманн занят поиском спонсоров и должен внести оставшуюся сумму.

Ранее в середине апреля Ян Непомнящий не смог выиграть Турнир претендентов. Победителем соревнований стал 17-летний Гукеш Доммараджу из Индии. Он получил право сыграть с чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем в матче за шахматную корону.