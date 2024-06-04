4 июня в рамках спортивных игр ПМЭФ пройдет шахматный вечер

Политики, бизнесмены, общественные деятели соберутся и проведут вечер за шахматной доской в частном клубе «Профессор Фрейд» в Санкт-Петербурге.

Победители соревнований будут определены в двух категориях: среди опытных шахматистов и любителей. Турниры будут разыграны по швейцарской системе в семь туров. Контроль времени на партию — 5 минут + 3 секунды на каждый ход.