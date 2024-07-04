Карякин — о нейтральных спортсменах: Страна должна быть на первом месте

— Продолжается эпопея с допуском российских спортсменов в нейтральном статусе до ближайшей Олимпиады в Париже. Недавно МОК отказал еще одной группе наших атлетов. Верите, что хоть кто-то из россиян доедет до Парижа? И как реагировать на их согласие выступать без символики нашей страны?

— Кто-то наверняка доедет, но я бы не стал никак реагировать на это. Каждый сам принимает решение. Мы не можем заставить человека делать то, что он не хочет. Тем более если мы, я имею в виду наше государство, не устанавливаем ему никаких запретов, то и не имеем права ничего с него требовать. Что не запрещено, то разрешено. Так что это личный выбор каждого. Я считаю, что это ошибка в данной политической ситуации. Но это мое мнение — у кого-то оно другое. И пусть каждый сам решает.

— Вы считаете это ошибкой или предательством?

— Не считал и не считаю предателями тех, кто поедет на Игры под нейтральным флагом. Это все-таки слишком громкое для меня слово. Уважаю труд спортсменов и понимаю их. Но считаю, что это вопрос приоритетов. Страна должна быть на первом месте. И твои личные амбиции нужно в данной ситуации немножечко умерить. Но, опять-таки, никого не осуждаю. Каждый сам решает, — приводит слова Карякина газета «Известия».