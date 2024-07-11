Умерла мать 16-го чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена
Сигрун Эен, мать норвежского шахматиста Магнуса Карлсена, скончалась в Осло на 62-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает chess.com.
Сигрун Эен, мать норвежского шахматиста Магнуса Карлсена, скончалась в Осло на 62-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает chess.com.
Эен не стало 9 июля, она ушла из жизни в окружении семьи в Осло. Похороны матери Карлсена пройдут 17 июля. Семья шахматиста попросила сочувствующих вместо покупки цветов сделать пожертвование на исследования онкологических заболеваний.
Из-за смерти матери Карлсен отказался от участия в турнире Grand Chess Tour в хорватском Загребе.
Ранее Карлсен рассказал, кого считает величайшим шахматистом в истории.
«Я считаю, что Гарри Каспаров* — лучший игрок всех времен», — сказал норвежский гроссмейстер.
Карлсен непрерывно занимает первое место в мировом рейтинге по классическим шахматам с 2011 года, сам он себя великим игроком не считает. Летом 2022 года он отказался от титула чемпиона мира, объяснив это отсутствием мотивации. Карлсен заявил, что не может точно определить, что требуется для того, чтобы стать лучшим игроком по шахматам в истории.
* признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.