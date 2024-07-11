Умерла мать 16-го чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена

Карлсен непрерывно занимает первое место в мировом рейтинге по классическим шахматам с 2011 года, сам он себя великим игроком не считает. Летом 2022 года он отказался от титула чемпиона мира, объяснив это отсутствием мотивации. Карлсен заявил, что не может точно определить, что требуется для того, чтобы стать лучшим игроком по шахматам в истории.