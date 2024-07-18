Карякин рассказал, что будет работать сенатором «по совести»
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что гроссмейстер Сергей Карякин предложен на пост сенатора от региона.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что гроссмейстер Сергей Карякин предложен на пост сенатора от региона.
Шахматист Сергей Карякин будет максимально серьезно относиться к работе в Совете Федераций.
«Что касается политической карьеры, то я стараюсь ничего заранее не обещать. Когда исполнится, тогда и можно будет говорить об этом официально. У меня большая благодарность за теплые слова Сергею Валерьевичу Аксенову, за его поддержку. Я готов отстаивать интересы крымчан в любом статусе, но если у меня будут такие официальные полномочия, это будет большая честь и большая ответственность. К этому я буду относиться максимально серьезно и работать по совести», — приводит ТАСС слова Карякина.
34-летний Сергей Карякин родился в Симферополе и до 2009 года на международных соревнованиях представлял Украину. В возрасте 12 лет и 7 месяцев Карякин стал самым молодым гроссмейстером в истории. Его рекорд продержался почти 20 лет — в 2021 году его на 2,5 месяца побил Абхиманью Мишра из США.
В 2016 году Карякин одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам 2012 года и блицу 2016 года.