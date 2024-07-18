17:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Карякин рассказал, что будет работать сенатором «по совести»

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что гроссмейстер Сергей Карякин предложен на пост сенатора от региона.

Источник: РИА "Новости"

Шахматист Сергей Карякин будет максимально серьезно относиться к работе в Совете Федераций.

«Что касается политической карьеры, то я стараюсь ничего заранее не обещать. Когда исполнится, тогда и можно будет говорить об этом официально. У меня большая благодарность за теплые слова Сергею Валерьевичу Аксенову, за его поддержку. Я готов отстаивать интересы крымчан в любом статусе, но если у меня будут такие официальные полномочия, это будет большая честь и большая ответственность. К этому я буду относиться максимально серьезно и работать по совести», — приводит ТАСС слова Карякина.

34-летний Сергей Карякин родился в Симферополе и до 2009 года на международных соревнованиях представлял Украину. В возрасте 12 лет и 7 месяцев Карякин стал самым молодым гроссмейстером в истории. Его рекорд продержался почти 20 лет — в 2021 году его на 2,5 месяца побил Абхиманью Мишра из США.

В 2016 году Карякин одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам 2012 года и блицу 2016 года.

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