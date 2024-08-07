Шахматистка попыталась отравить соперницу на турнире в Дагестане
Шахматистка из Дагестана Амина Абакарова пыталась отравить другую участницу соревнований Умайганат Османову, предположительно, ртутью, сообщает Mash.
Шахматистка из Дагестана Амина Абакарова пыталась отравить другую участницу соревнований Умайганат Османову, предположительно, ртутью, сообщает Mash.
Абакарова разлила ртуть рядом с доской соперницы перед началом соревнований. Османова почувствовала себя плохо и ей вызвали скорую помощь. На место вызвали полицию, оперативники посмотрели камеры видеонаблюдения и в тот же день Абакарова была задержана.
Факт отравления подтвердил Минист спорта Республики Дагестан Сажид Сажидов.
Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев высказался об инциденте.
«Безусловно, очень жаль, что такой случай произошел в Дагестане, тем более на шахматном мероприятии. Честно говоря, это какая-то дикость. Сейчас самое главное — здоровье пострадавшей участницы, за которую мы переживаем. Потому что ни одна медаль, чемпионата республики или Олимпийских игр, не стоит жизни и здоровья спортсменов. Я очень надеюсь, что с пострадавшей все хорошо. Желаю ей выздоровления и, конечно же, скорейшего возвращения за шахматную доску. Понятно, что этим инцидентом уже занимаются правоохранительные органы. Мы ждем результатов проверки и их выводов», — приводит слова Ткачева «РИА Новости Спорт».
Президент ФШР Андрей Филатов объявил о временном отстранении Абакаровой от всех соревнований под эгидой организации.
Также Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что допускает возможную пожизненную дисквалификацию Амины Абакаровой за попытку отравления.
«Это зависит от результатов проводимого расследования. Но в целом — да, все возможно», — приводит слова Дворковича «РИА Новости Спорт», отвечавшего на вопрос, может ли спортсменка быть наказана пожизненной дисквалификацией.