Шахматистка попыталась отравить соперницу на турнире в Дагестане

Абакарова разлила ртуть рядом с доской соперницы перед началом соревнований. Османова почувствовала себя плохо и ей вызвали скорую помощь. На место вызвали полицию, оперативники посмотрели камеры видеонаблюдения и в тот же день Абакарова была задержана.

«Безусловно, очень жаль, что такой случай произошел в Дагестане, тем более на шахматном мероприятии. Честно говоря, это какая-то дикость. Сейчас самое главное — здоровье пострадавшей участницы, за которую мы переживаем. Потому что ни одна медаль, чемпионата республики или Олимпийских игр, не стоит жизни и здоровья спортсменов. Я очень надеюсь, что с пострадавшей все хорошо. Желаю ей выздоровления и, конечно же, скорейшего возвращения за шахматную доску. Понятно, что этим инцидентом уже занимаются правоохранительные органы. Мы ждем результатов проверки и их выводов», — приводит слова Ткачева «РИА Новости Спорт».