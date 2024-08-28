Определились победители чемпионата России по шахматам

На тай-брейке за звание чемпиона страны он победил Андрея Есипенко, дважды обыграв его в быстрые шахматы. По итогам 11 туров они набрали по 7 очков. Места с третьего по пятое заняли Даниил Дубов, Евгений Наер и Арсений Нестеров (все — по 6 баллов).