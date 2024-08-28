Определились победители чемпионата России по шахматам

Владислав Артемьев одержал победу в Суперфинале чемпионата России по шахматам, который прошел в Барнауле.
На тай-брейке за звание чемпиона страны он победил Андрея Есипенко, дважды обыграв его в быстрые шахматы. По итогам 11 туров они набрали по 7 очков. Места с третьего по пятое заняли Даниил Дубов, Евгений Наер и Арсений Нестеров (все — по 6 баллов).
Победительницей Суперфинала чемпионата России по шахматам среди женщин стала Екатерина Лагно. В заключительном, 11-м туре она черными фигурами сыграла вничью с Екатериной Гольцевой.
По итогам всех партий Лагно набрала 7 очков и стала чемпионкой России. Второе и третье место поделили Александра Горячкина и Дарья Чарочкина (по 6,5 очков).
Артемьев стал чемпионом России второй год подряд, Лагно впервые завоевала национальный титул .Екатерина заработала за победу 700 тысяч рублей, Владислав Артемьев — 1,1 миллиона рублей.