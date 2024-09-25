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Крамника отстранили от турниров за обвинения в читерстве

Четырнадцатый чемпион мира сообщил, что был отстранен от игр на популярной платформе за публичные обвинения в читерстве в адрес других шахматистов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник сообщил в социальных сетях, что шахматная онлайн-платформа Chess.сom, которая была заблокирована в России в апреле 2022 года по требованию Генпрокуратуры, на месяц отстранила его от участия в призовых турнирах.

«Желаю, чтобы ваши усилия по разрушению целостности игры потерпели неудачу», — написал Крамник.

Шахматист также заявил, что у него есть доказательство того, что американец Хикару Накамура недавно обвинял одного из игроков в читерстве, а также публично оскорблял их.

«Поскольку вы запрещаете мне играть, чего я на самом деле не планировал делать, полагаю, что вы сделаете то же самое в отношении лица платформы, представляющей ваши ценности», — добавил Крамник.

В конце 2023 года был заблокирован блог Крамника за «эскалацию атак на уважаемых членов сообщества», за нарушение правил сайта и кодекса поведения FIDE. Шахматист заявил, что это — попытка заткнуть ему рот. Также он обвинил платформу в двойных стандартных. По его мнению, им ни разу не был получен внятный ответ на его подозрения. В ноябре 2023 года Крамник обнаружил в играх Накамуры «многочисленные маловероятные результаты».

Таким образом, Владимир Крамник не сможет принять участия в заключительном этапе Champions Chess Tour — серия турниров по быстрым шахматам с призовым фондом 300 тысяч долларов.

В 2000 году Крамник обыграл 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова и стал «классическим» чемпионом мира по шахматам. В 2004 году защитил титул в матче против Петра Леко, а через 2 года выиграл у чемпиона мира по версии ФИДЕ Веселина Топалова, став абсолютным чемпионом мира.