Крамника отстранили от турниров за обвинения в читерстве

Четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник сообщил в социальных сетях, что шахматная онлайн-платформа Chess.сom, которая была заблокирована в России в апреле 2022 года по требованию Генпрокуратуры, на месяц отстранила его от участия в призовых турнирах.
«Желаю, чтобы ваши усилия по разрушению целостности игры потерпели неудачу», — написал Крамник.
Шахматист также заявил, что у него есть доказательство того, что американец Хикару Накамура недавно обвинял одного из игроков в читерстве, а также публично оскорблял их.
«Поскольку вы запрещаете мне играть, чего я на самом деле не планировал делать, полагаю, что вы сделаете то же самое в отношении лица платформы, представляющей ваши ценности», — добавил Крамник.
В конце 2023 года был заблокирован блог Крамника за «эскалацию атак на уважаемых членов сообщества», за нарушение правил сайта и кодекса поведения FIDE. Шахматист заявил, что это — попытка заткнуть ему рот. Также он обвинил платформу в двойных стандартных. По его мнению, им ни разу не был получен внятный ответ на его подозрения. В ноябре 2023 года Крамник обнаружил в играх Накамуры «многочисленные маловероятные результаты».
Таким образом, Владимир Крамник не сможет принять участия в заключительном этапе Champions Chess Tour — серия турниров по быстрым шахматам с призовым фондом 300 тысяч долларов.
В 2000 году Крамник обыграл 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова и стал «классическим» чемпионом мира по шахматам. В 2004 году защитил титул в матче против Петра Леко, а через 2 года выиграл у чемпиона мира по версии ФИДЕ Веселина Топалова, став абсолютным чемпионом мира.