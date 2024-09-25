Крамника отстранили от турниров за обвинения в читерстве

В конце 2023 года был заблокирован блог Крамника за «эскалацию атак на уважаемых членов сообщества», за нарушение правил сайта и кодекса поведения FIDE. Шахматист заявил, что это — попытка заткнуть ему рот. Также он обвинил платформу в двойных стандартных. По его мнению, им ни разу не был получен внятный ответ на его подозрения. В ноябре 2023 года Крамник обнаружил в играх Накамуры «многочисленные маловероятные результаты».