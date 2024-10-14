Украинского шахматиста отстранили из-за частых посещений туалета

Организаторы клубного чемпионата Испании обвинили ныне выступающего под флагом Румынии Кирилла Шевченко в мошенничестве и исключили из турнира.
Кирилл Шевченко был пойман с телефоном в туалете во время партии клубного чемпионата Испании. Организаторы обвинили Шевченко в использовании подсказок, исключили из числа участников турнира и изменили результаты его партий на поражения.
По словам организаторов, Шевченко слишком часто отходил в уборную, что вызвало подозрения. Соперники также подтвердили, что украинец уходил в туалет во время сложных ситуаций в партии, а после возвращения делал исключительно удачные ходы.
«Уборщица обнаружила мобильный телефон на полу за унитазом в туалетной кабинке, незаметный для глаза, если специально за унитаз не заглядывать. Ну, казалось бы, выпал у кого-то, бывает. Однако, насколько я понял, ей показалось странным, что и в предыдущий день он был там же, а потом исчез и снова появился. Подозреваемым является бывший украинский, а ныне румынский гроссмейстер Кирилл Шевченко. Сам он (по слухам) вину не признал, апеллируя к недостатку доказательств. Полагаю, что ФИДЕ возьмет ситуацию под контроль, и дальнейшие важные новости по этому резонансному делу будут от ФИДЕ», — написал в социальных сетях бывший российский, а ныне испанский шахматист Олег Корнеев.
Кирилл Шевченко представляет Румынию с 2023 года. В составе сборной Украины он выиграл командный чемпионат Европы 2021 года.