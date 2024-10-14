Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинского шахматиста отстранили из-за частых посещений туалета

22-летний гроссмейстер Кирилл Шевченко обвиняется в нечестной игре.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

Организаторы клубного чемпионата Испании обвинили ныне выступающего под флагом Румынии Кирилла Шевченко в мошенничестве и исключили из турнира.

Кирилл Шевченко был пойман с телефоном в туалете во время партии клубного чемпионата Испании. Организаторы обвинили Шевченко в использовании подсказок, исключили из числа участников турнира и изменили результаты его партий на поражения.

По словам организаторов, Шевченко слишком часто отходил в уборную, что вызвало подозрения. Соперники также подтвердили, что украинец уходил в туалет во время сложных ситуаций в партии, а после возвращения делал исключительно удачные ходы.

«Уборщица обнаружила мобильный телефон на полу за унитазом в туалетной кабинке, незаметный для глаза, если специально за унитаз не заглядывать. Ну, казалось бы, выпал у кого-то, бывает. Однако, насколько я понял, ей показалось странным, что и в предыдущий день он был там же, а потом исчез и снова появился. Подозреваемым является бывший украинский, а ныне румынский гроссмейстер Кирилл Шевченко. Сам он (по слухам) вину не признал, апеллируя к недостатку доказательств. Полагаю, что ФИДЕ возьмет ситуацию под контроль, и дальнейшие важные новости по этому резонансному делу будут от ФИДЕ», — написал в социальных сетях бывший российский, а ныне испанский шахматист Олег Корнеев.

Кирилл Шевченко представляет Румынию с 2023 года. В составе сборной Украины он выиграл командный чемпионат Европы 2021 года.