Украинского шахматиста отстранили из-за частых посещений туалета

«Уборщица обнаружила мобильный телефон на полу за унитазом в туалетной кабинке, незаметный для глаза, если специально за унитаз не заглядывать. Ну, казалось бы, выпал у кого-то, бывает. Однако, насколько я понял, ей показалось странным, что и в предыдущий день он был там же, а потом исчез и снова появился. Подозреваемым является бывший украинский, а ныне румынский гроссмейстер Кирилл Шевченко. Сам он (по слухам) вину не признал, апеллируя к недостатку доказательств. Полагаю, что ФИДЕ возьмет ситуацию под контроль, и дальнейшие важные новости по этому резонансному делу будут от ФИДЕ», — написал в социальных сетях бывший российский, а ныне испанский шахматист Олег Корнеев.