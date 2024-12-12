Гукеш отметит титул чемпиона мира по шахматам прыжком с тарзанки

Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу заявил, что отметит завоевание титула чемпиона мира по шахматам прыжком с тарзанки. По словам новоиспеченного чемпиона мир, он дал обещание польскому шахматисту Гжегожу Гаевскому, что совершит прыжок в случае, если ему удастся завоевать титул.
Гукеш Доммараджу одержал победу над китайцем Дин Лижэнем в 14‑й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, прошедшего в Сингапуре. Партия, в которой претендент играл черными фигурами, завершилась после 58‑го хода. Счет — 7,5:6,5 в пользу Доммараджу.
Гукеш стал вторым индийским чемпионом мира по шахматам в истории после Вишванатана Ананда, который владел титулом с 2007-го по 2013 год. Доммараджу 18 лет, он стал самым молодым чемпионом мира по классическим шахматам. Ранее самым молодым чемпионом мира был Гарри Каспаров, который в 1985 завоевал мировую шахматную корону в 22 года и 6 месяцев.
Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира в 2023 году. В Астане китаец победил россиянина Яна Непомнящего. После 14 партий счет был равный, каждый из участников выиграл по 3 партии, еще 8 завершились вничью. Для определения чемпиона был назначен тай-брейк, в котором победу одержал Дин Лижэнь со счетом 2,5:1,5.