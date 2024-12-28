Карлсен после дисквалификации за джинсы дал интервью в шортах

Напомним, Карлсен был снят с чемпионата мира в Нью-Йорке за несоблюдение дресс-кода. Шахматист появился на турнире в джинсах. За это он получил штраф в размере $ 200. Норвежец принципиально не стал переодеваться и был дисквалифицирован.
После этого гроссмейстер дал интервью журналисту норвежской газеты VG в шортах.
В знак протеста Карлсен также снялся с чемпионата мира по блицу, который пройдет 30 и 31 декабря в Нью-Йорке.
34-летний Карлсен не стал подавать апелляцию на это решение и выступил с критикой в адрес ФИДЕ.
«Я крайне устал от ФИДЕ. Хватит. Больше не хочу иметь с ними ничего общего. Приношу свои извинения зрителям — возможно, это глупый принцип, но мне не кажется, что это весело», — высказался о дисквалификации Карлсен.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий также получил штраф $ 200 за спортивную обувь. Непомнящий последовал правилам и переобулся.
После восьми сыгранных партий Карлсен набрал 5 очков и занимал 41-е место в турнирной таблице. Непомнящий имеет в активе 6,5 очков и располагается на 13-й строчке. Лидирует 18-летний российский шахматист Володар Мурзин, набравший 7 баллов.