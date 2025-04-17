Все официальные чемпионы мира по шахматам: первая часть

Австрийский и американский шахматист Вильгельм Стейниц считается создателем позиционного стиля игры. В 1883 году он перебрался в США, а спустя три года победил Иоганна Цукерторта в матче за титул чемпиона мира. Стейниц несколько раз защитил титул, в том числе дважды — против одного из последних представителей комбинационной школы и одного из сильнейших русских шахматистов Михаила Чигорина.