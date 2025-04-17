Все официальные чемпионы мира по шахматам: первая часть

Вильгельм Стейниц (1886—1894)
Австрийский и американский шахматист Вильгельм Стейниц считается создателем позиционного стиля игры. В 1883 году он перебрался в США, а спустя три года победил Иоганна Цукерторта в матче за титул чемпиона мира. Стейниц несколько раз защитил титул, в том числе дважды — против одного из последних представителей комбинационной школы и одного из сильнейших русских шахматистов Михаила Чигорина.
Эмануил Ласкер (1894—1921)
Немецкий шахматист Эмануил Ласкер отобрал звание чемпиона мира у Стейница в 1894 году. Он является рекордсменом по количеству лет в статусе чемпиона мира (27). Шахматист обладал универсальным стилем игры, а его сильными сторонами считалось позиционное чутье и эндшпиль (заключительная часть шахматной партии, — прим.ред.).
Хосе Рауль Капабланка (1921—1927)
Кубинский шахматист Хосе Рауль Капабланка после длительных переговоров о матче обыграл Ласкера в 1921 году и стал чемпионом мира. На пике карьеры кубинского спортсмена называли «шахматным автоматом» из-за его способности заканчивать партию в середине и в эндшпиле, допуская минимум ошибок.
Александр Алехин (1927—1935, 1937—1946)
Выступавший за Российскую империю, Советскую Россию и Францию шахматист Александр Алехин в 1927 году обыграл непобедимого кубинца Капабланку и стал новым чемпионом мира. Алехин дважды смог защитить титул в матчах против Ефима Боголюбова. Он единственный шахматист, который умер имея статус действующего чемпиона мира.
Макс Эйве (1935—1937)
Нидерландский спортсмен Макс Эйве стал чемпионом мира, обыграв Алехина в 1935 году, но позднее уступил ему в матче-реванше. В 1970 году он стал президентом ФИДЕ. Эйве запомнился тем, что возглавляя организацию, устроил «матч столетия» между Борисом Спасским и Робертом Фишером.
Михаил Ботвинник (1948—1957, 1958—1960, 1961—1963)
Советский шахматист Михаил Ботвинник завоевал титул чемпиона мира, победив на турнире пяти лучших, который был организован после смерти Алехина. Ботвинник стал единственным шахматистом, кто смог вернуть титул чемпиона дважды после того, как потерял звание в 1957 году.
Василий Смыслов (1957—1958)
Советский и российский шахматист Василий Смыслов стал первым спортсменом, выигравшим Ботвинника в 1957 году. Позднее Смыслов уступил Ботвиннику в матче-реванше.
Михаил Таль (1960—1961)
Советский и латвийский шахматист Михаил Таль стал вторым спортсменом, которому удалось обыграть Ботвинника и завоевать титул чемпиона мира. Позднее Таль не смог защитить звание, уступив Ботвиннику. С 1960-го по 1970-й год Таль был главным редактором журнала «Шахматы», издававшегося в Риге.
Тигран Петросян (1963—1969)
Советский шахматист Тигран Петросян стал последним обидчиком Ботвинника. Он обыграл его в матче за звание чемпиона мира в 1963 году. За победу Петросяну вручили 2000 тысячи рублей, а Союз композиторов Армянской ССР подарил ему ключи от нового автомобиля ГАЗ-21.
Борис Спасский (1969—1972)
Советский, французский и российский шахматист Борис Спасский пытался завоевать титул в 1966 году, но потерпел поражение от Петросяна. Спустя три года Спасский победил в матче-реванше и стал 10-м чемпионом мира. В начале карьеры его отличал атакующий комбинационный стиль игры. Позднее он стал сильным игроком во всех компонентах.