10-летняя Сиванандан установила рекорд, победив гроссмейстера

Шахматистка из Индии побила рекорд американки Кариссы Ип.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бодхана Сиванандан из Индии стала самой молодой девушкой-шахматисткой, победившей гроссмейстера в партии с классическим контролем времени.

Спортсменка установила достижение на чемпионате Великобритании в Ливерпуле. Сиванандан победила англичанина Питера Уэллса. На момент рекорда представительнице Индии было 10 лет и 5 месяцев.

Сиванандан побила рекорд американки Кариссы Ип. На чемпионате Новой Англии 2014 года она победила представителя США Александра Иванова в возрасте 10 лет и 11 месяцев.

Первые 5 мест рейтинга ФИДЕ среди женщин занимают шахматистки из Китая. Возглавляет рейтинг Хоу Ифань, на втором месте 5 — действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь. Лучшая из россиянок Александра Горячкина находится на 8-м месте мирового рейтинга.