Восемь российских шахматистов сыграют на Кубке мира

Российский шахматист Ян Непомнящий вошел в список участников Кубка мира. Информация об этом опубликована на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Вместе с Непомнящим на турнире выступят восемь российских шахматистов: Иван Землянский, Сергей Лобанов, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Евгений Наер и Арсений Нестеров. Ожидается, что всего в соревнованиях примут участие 206 спортсменов.
Ранее Непомнящий сообщил, что ему неоднократно поступали предложения о смене спортивного гражданства. Шахматист отметил, что отверг их, поскольку хочет выступать только за сборную России.
Первый розыгрыш Кубка мира по шахматам прошел в 2000 году в китайском Шеньяне; победителем стал Вишванатан Ананд. Начиная с 2005 года, розыгрыши Кубка мира проходят каждые два года. Три раза победу на турнире праздновали российские шахматисты — Петр Свидлер (2011), Владимир Крамник (2013), Сергей Карякин (2015).
Действующим победителем Кубка мира является норвежец Магнус Карлсен. В 2023 году в Баку он победил в финале представителя Индии Рамешбабу Прагнанандху.