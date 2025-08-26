Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь российских шахматистов сыграют на Кубке мира

Кубок мира по шахматам пройдет с 30 октября по 27 ноября в Индии. Призовой фонд турнира составит два миллиона долларов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: yarsanych.com

Российский шахматист Ян Непомнящий вошел в список участников Кубка мира. Информация об этом опубликована на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Вместе с Непомнящим на турнире выступят восемь российских шахматистов: Иван Землянский, Сергей Лобанов, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Евгений Наер и Арсений Нестеров. Ожидается, что всего в соревнованиях примут участие 206 спортсменов.

Ранее Непомнящий сообщил, что ему неоднократно поступали предложения о смене спортивного гражданства. Шахматист отметил, что отверг их, поскольку хочет выступать только за сборную России.

Первый розыгрыш Кубка мира по шахматам прошел в 2000 году в китайском Шеньяне; победителем стал Вишванатан Ананд. Начиная с 2005 года, розыгрыши Кубка мира проходят каждые два года. Три раза победу на турнире праздновали российские шахматисты — Петр Свидлер (2011), Владимир Крамник (2013), Сергей Карякин (2015).

Действующим победителем Кубка мира является норвежец Магнус Карлсен. В 2023 году в Баку он победил в финале представителя Индии Рамешбабу Прагнанандху.