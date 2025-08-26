Восемь российских шахматистов сыграют на Кубке мира

Первый розыгрыш Кубка мира по шахматам прошел в 2000 году в китайском Шеньяне; победителем стал Вишванатан Ананд. Начиная с 2005 года, розыгрыши Кубка мира проходят каждые два года. Три раза победу на турнире праздновали российские шахматисты — Петр Свидлер (2011), Владимир Крамник (2013), Сергей Карякин (2015).