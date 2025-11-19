Ричмонд
Российские шахматистки вновь одержали победу в рамках ЧМ

Сборная России обыграла испанок в матче третьего тура группового этапа женского командного чемпионата мира, который проходит в испанском Линаресе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча группы А завершилась со счетом 3,5:0,5. Россиянка Лея Гарифуллина обыграла белыми фигурами испанку Галь Мусельяс, Ольга Гиря черными победила Монику Кальсетту, Полина Шувалова также черными — Ану Матнадзе. Катерина Лагно белыми фигурами сыграла вничью с Сабриной Вегой.

В первом туре россиянки обыграли команду Казахстана, во втором — шахматисток из США. Также в группе А выступают сборные Азербайджана и Перу.

В июле 2025 года совет Международной шахматной федерации (FIDE) одобрил участие сборной России в турнире под флагом организации. Соревнования завершатся 23 ноября.

Командный чемпионат мира по шахматам среди женщин проводится раз в два года с 2007 года. Чаще всего (4 раза) победительницами становились китайские шахматистки. По два раза побеждали грузинки и россиянки, еще один раз — шахматистки из Украины.