Трехлетний шахматист из Индии вошел в историю

Сарвагья Сингх Кушваха из Индии стал самым молодым шахматистом в истории с рейтингом Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает ETV Bharat.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Кушваха возрасте 3 лет 7 месяцев и 20 дней вошел в рейтинг FIDE. Он превзошел достижение соотечественника Аниша Саркара, который получил свой рейтинг в возрасте 3 лет 8 месяцев и 19 дней.

Сарвагья Сингх Кушваха занимает 1572-е место в рейтинге FIDE. Как сообщает источник, после присвоения рейтинга спортсмен успешно выступил на шахматных турнирах в Мангалоре, Кхандве, Чхиндваре и ряде других городов Индии.

Ранее в ТАСС сообщили, что 14 декабря генассамблея FIDE обсудит возвращение всех российских команд на международные турниры с флагом и гимном.

Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году из-за событий на Украине. В январе 2025 года FIDE допустила юношеские и паралимпийские команды в нейтральном статусе. В июле до участия в командном чемпионате мира под флагом FIDE допустили женскую сборную. 23 ноября российские шахматистки обыграли сборную Азербайджана в финале командного чемпионата мира.