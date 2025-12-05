Трехлетний шахматист из Индии вошел в историю

Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году из-за событий на Украине. В январе 2025 года FIDE допустила юношеские и паралимпийские команды в нейтральном статусе. В июле до участия в командном чемпионате мира под флагом FIDE допустили женскую сборную. 23 ноября российские шахматистки обыграли сборную Азербайджана в финале командного чемпионата мира.