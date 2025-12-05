Трехлетний шахматист из Индии вошел в историю

Кушваха возрасте 3 лет 7 месяцев и 20 дней вошел в рейтинг FIDE. Он превзошел достижение соотечественника Аниша Саркара, который получил свой рейтинг в возрасте 3 лет 8 месяцев и 19 дней.
Сарвагья Сингх Кушваха занимает 1572-е место в рейтинге FIDE. Как сообщает источник, после присвоения рейтинга спортсмен успешно выступил на шахматных турнирах в Мангалоре, Кхандве, Чхиндваре и ряде других городов Индии.
Ранее в ТАСС сообщили, что 14 декабря генассамблея FIDE обсудит возвращение всех российских команд на международные турниры с флагом и гимном.
Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году из-за событий на Украине. В январе 2025 года FIDE допустила юношеские и паралимпийские команды в нейтральном статусе. В июле до участия в командном чемпионате мира под флагом FIDE допустили женскую сборную. 23 ноября российские шахматистки обыграли сборную Азербайджана в финале командного чемпионата мира.