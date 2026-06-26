Розенштайн выдвинул свою кандидатуру на пост президента ФИДЕ

Розенштайну 35 лет, он основатель шахматной команды WR Chess.На данный момент других кандидатов, кроме Розенштейна и Дворковича, нет. По данным СМИ, ожидаются заявки от экс-президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова и английского шахматного функционера Малькольма Пейна,