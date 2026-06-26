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Розенштайн выдвинул свою кандидатуру на пост президента ФИДЕ

Немецкий бизнесмен Вадим Розенштайн планирует баллотироваться в президенты Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Мое видение ясно: ФИДЕ должна стать одной из самых уважаемых организаций в мировом международном спорте. А моя цель не подлежит обсуждению: ФИДЕ должна наделить властью каждую из федераций-членов организации», — написал Розенштайн в соцсетях.

Розенштайну 35 лет, он основатель шахматной команды WR Chess.На данный момент других кандидатов, кроме Розенштейна и Дворковича, нет. По данным СМИ, ожидаются заявки от экс-президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова и английского шахматного функционера Малькольма Пейна,

Подача официальных заявок на пост президента и вице-президента завершается 26 июля 2026 года. Выборы президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) пройдут 26—27 сентября 2026 года в узбекском Самарканде в рамках Генеральной ассамблеи ФИДЕ.

Россиянин Аркадий Дворкович возглавляет организацию с 2018 года и считается главным фаворитом на предстоящих выборах.