Розенштайн выдвинул свою кандидатуру на пост президента ФИДЕ

«Мое видение ясно: ФИДЕ должна стать одной из самых уважаемых организаций в мировом международном спорте. А моя цель не подлежит обсуждению: ФИДЕ должна наделить властью каждую из федераций-членов организации», — написал Розенштайн в соцсетях.
Розенштайну 35 лет, он основатель шахматной команды WR Chess.На данный момент других кандидатов, кроме Розенштейна и Дворковича, нет. По данным СМИ, ожидаются заявки от экс-президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова и английского шахматного функционера Малькольма Пейна,
Подача официальных заявок на пост президента и вице-президента завершается 26 июля 2026 года. Выборы президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) пройдут
Россиянин Аркадий Дворкович возглавляет организацию с 2018 года и считается главным фаворитом на предстоящих выборах.